26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Göztepe - Ankaragücü maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına sahasında Ankragücü'nü konuk eden Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrılarak kümede kalmayı başardı. İşte Göztepe - Ankaragücü maçından kareler...

Giriş Tarihi: 26.05.2019 21:15
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Göztepe - Ankaragücü maçından kareler
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Göztepe - Ankaragücü maçından kareler
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Göztepe - Ankaragücü maçından kareler
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Göztepe - Ankaragücü maçından kareler
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Göztepe - Ankaragücü maçından kareler
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