24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı tepkisi

Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı tepkisi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.05.2019

- maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden 'yı protesto ederken, lehine tezahürat yaptı.

'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan .

Beşiktaş'ta bu görev için , , ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar lehine tezahüratta bulundu. Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri 'Abdullah Avcı yere yatsana' diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.
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