25 Mayıs 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

TFF başkanlığına 5 aday

TFF başkanlığına 5 aday
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 25.05.2019

() 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayları belli oldu.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan adaylığı için 5 ismin başvuru yaptığı belirtildi.

Federasyon başkanlığı için, , Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın aday oldukları aktarıldı.

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