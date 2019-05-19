MAÇ SONUCU | Akhisarspor 2-2 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'den düşen ilk takım olan Akhisarspor,Kayserispor'u ağırladı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında Akhisarspor 37'de 1-0 öne geçti. 61. dakikada Kayserispor, Kravets'le cevap verse de 80. dakikada sahneye çıkan Manu skoru tekrar eşitledi. Fakat 90+3'te Gyan skoru belirleyen golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Kravets'in ara pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz'in ceza sahası içi sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



19. dakikada Akhisarspor atağında Barbosa'nın ara pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Eray'ın ceza sahası yayının hemen sağından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya gitti.



23. dakikada Şamil savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Chery'nin kaleci Fatih'i de geçerek kaleye gönderdiği topu son anda çizgi üzerinde Caner kornere çeldi.



38. dakikada Kadir'in ceza sahası içi solundan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Regattin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



40. dakikada Akhisarspor atağında Barbosa'nın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Muammer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Gyan'ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.



52. dakikada Akhisarspor atağında sağ kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Serginho'nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



53. dakikada Akhisarspor savunması içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kravets'in çektiği şut yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



60. dakikada sol kanattan Barbosa'nın pasında ceza yayı üzerindeki Cikalleshi bekletmeden topu arkadaşı Serginho'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.



61. dakikada Sakıb'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Kravets'in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in yanından ağlarla buluştu. 1-1



80. dakikada Barbosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Manu, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



83. dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Gyan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.



84. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı çeldi. Bir kez daha topu önüne alan Sissoko'nun şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



85. dakikada Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



90+3. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası yakınlarında Kucher'in önünde kaldı. Kucher'in sert şutunda meşin yuvarlak altıpas içerisinde Gyan'a çarparak ağlarla buluştu. 2-2