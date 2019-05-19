Aytemiz Alanyaspor 1-1 Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
6. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Efecen Karaca'nın ortasında, altıpas üzerinde topla buluşan Cisse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
12. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano'nun ortasında, ön direkte topla buluşan Villafanez meşin yuvarlağı kafayla içeriye gönderdi. Penaltı noktası üzerindeki Cisse'ye çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:
1-0.
17. dakikada Villafanez'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında defanstan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Efecan Karaca'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesiyle top oyun alanına döndü.
19. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Campos'un pasıyla ceza sahasında kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geldi.
20. dakikada Aatıf'ın defans arkasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muric, sağ kanattan ceza sahasına girerek kaleci Ufuk Ceylan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, VAR sistemi uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Cisse'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
44. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Awaziem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Ufuk, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse.
Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Saadane, Umar, Boldrin, Aatif, Vedat.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı