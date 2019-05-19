19 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Aytemiz Alanyaspor 1-1 Çaykur Rizespor

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SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

'in 33. haftasında Aytemiz ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Efecen Karaca'nın ortasında, altıpas üzerinde topla buluşan Cisse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

12. dakikada Aytemiz öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano'nun ortasında, ön direkte topla buluşan Villafanez meşin yuvarlağı kafayla içeriye gönderdi. Penaltı noktası üzerindeki Cisse'ye çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:
1-0.

17. dakikada Villafanez'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında defanstan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Efecan Karaca'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesiyle top oyun alanına döndü.

19. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Campos'un pasıyla ceza sahasında kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geldi.

20. dakikada Aatıf'ın defans arkasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muric, sağ kanattan ceza sahasına girerek kaleci 'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, VAR sistemi uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Cisse'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

44. dakikada Boldrin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Awaziem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Ufuk, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse.

'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Saadane, Umar, Boldrin, Aatif, Vedat.

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