19 Mayıs 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-0 Göztepe

Bursa ile Göztepe yenişemedi
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında ’yi konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ile 0-0 berabere kaldı! Göztepe'nin 2 golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmazken sarı-kırmızılılar bir de penaltı kaçırdı. Bu sonucun ardından Göztepe, 33. haftayı 35 puanla, Bursaspor ise 34 puanla kapadı.

Göztepe 11. dakikada golü buldu ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Berkan ortaladı, kale alanı önündeki Alpaslan'ın kafa vuruşunda yerden seken top ağlara gitti.

18. dakikadaki pozisyonda Bursaspor atağında Shehu sağ kanattan son çizgiye doğru ilerledi ve arka direğe doğru etkili bir orta yaptı. Umut Nayir'in kafa vuruşunda Beto müthiş bir reaksiyonla topu kornere çeldi.

44. dakikada Bursaspor'un geliştirdiği atakta Lima'nın derinlemesine pasıyla sol kanattan ceza alanına sokulan Onur'un çaprazdan şutunda Titi'ye çarpan top kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım da gergin geçen ilk 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

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