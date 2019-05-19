19 Mayıs 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Karaman: İyi bir maç oldu

Karaman: İyi bir maç oldu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Karaman, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İyi bir maç oldu. Oynamayan oyuncuların oynaması bizim için son derece sevindirici” dedi.

'in 33. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Bugün, oynamayan oyuncularımıza ve genç oyuncularımıza şans vermeye çalıştık. Maçın ilk 20 dakikası bizim kontrolümüzde geçen, oyuncuların zevk aldığı bir oyundu. Ancak golü yedikten sonraki bölümde iyi oynamadık. İkinci yarıda birçok gol şansımız vardı. Kaleci Fatih'in iyi oynadığı bir bölümdü. İyi bir maç oldu. Uzun bir aradan sonra oynamayan oyuncuların oynaması bizim için son derece sevindirici. Akhisar'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum" dedi.

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