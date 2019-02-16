Rıdvan Dilmen: "Jahovic ayağını kaçıramazdı"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

Karşılaşmayı NTV'de canlı yayınında yorumlayan Rıdvan Dilmen mücadelede yaşanan tartışmalı pozisyonlarla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

İşte Rıdvan Dilmen'in karşılaşmayla ilgili yorumlarundan dikkat çeken bölümler:

"Fenerbahçe; Moses, Valbuena ve Zajc ile birlikte ofansif ve önde baskılı, presli başladı. Atiker Konyaspor bunu bekliyordu ve ona göre de bir alan savunması yaptılar ve bunu bertaraf ettiler. Daha sonra pası yapmaya başlayınca ve paslarda durumu eşitleyince bir denge kuruldu."

"İNSAN FUTBOLDAN SOĞUYOR"

"Aslında 3 tane kritik pozisyon var. Hakikaten insan futboldan soğuyor. Jailson'un pozisyonu bana göre penaltı değil. Ben oyuncu gözüyle bakıyorum. Skrtel'in pozisyonu; taban havadaysa ben kırmızı kart gösterirdim. Ama tekrarda gördüm, eğer fotoğrafı tutarsanız ayağa darbe var zannedersiniz. Ama eğer darbe gelseydi Konyasporlu oyuncu, Allah korusun, hastanedeydi şimdi. Dolayısıyla o pozisyonu avantaj vermesi normal."

JAHOVIC'İN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON HAKKINDA

"Jahovic'in pozisyonu; VAR'a gidiyorsun. Bir futbolcunun ayağını oradan kaçırma ihtimalini görmüyorsun, kaçırma ihtimali yok. Onyekuru kaçıramaz o ayağı. O yüzden gidip bakmana rağmen kırmızı kart gösteriyorsun. Sonuçta maalesef bu tür kararlar veriliyor."