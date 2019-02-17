17 Şubat 2019, Pazar
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Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 89. dakikada Ankaragücü, İlhan Parlak ile golü buldu. Fakat İlhan'ın topu kazanırken elle oynadığı yönünde itirazlar sonrası kontrol edildi. Pozisyona VAR'dan bakan hakem Halis Özkahya golü iptal etti. 90+2'de Akhisar'dan Bokila'nın şutu Pazdan'ın eline çarptı ve kaleci Altay'da kaldı. Uyarılar üzerine pozisyonu VAR'dan izleyen Halis Özkahya penaltı vermedi. Bu karar çok tartışıldı.
HAFTAYA 2 EKSİK
Ankaragücü, evindeki Erzurum maçında iki eksikle çıkacak. Kırmızı gören Djedje ile oyuna girdikten 2 dakika sonra sarı kart gören Mehmet Sak, cezalı duruma düştü.
G.SARAY MAÇINA 2 OYUNCU CEZALI
Gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Akhisar ise iki kurban verdi. Bu sezon dördüncü kez sarı kart gören ön libero Serginho ile forvet arkası Josue cezalı duruma düştü. Eski takımına karşı forma giyemeyecek olan Josue, dünkü maçın en etkili isimlerindendi.
Kümede yangın var
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Ligin dibini yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü’ne 1 kırmızı kart çıktı, 1 golü iptal edildi. Akhisar’a 90+2’de verilmeyen penaltı çok tartışıldı.
Kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Son sıradaki Akhisar, 6 puan önündeki rakibini evinde konuk etti fakat farkı eritemedi. Mücadeleye hızlı başlayan Akhisar'dı. Akigolar'da Josue, maç boyu kaleyi birçok kez yokladı fakat sonuç alamadı. Ankaragücü'nden Djedje, Josue'ye 41 ve 51'de yaptığı sert müdahaleler sonrası iki sarı kart gördü ve atıldı. Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldıktan sonra Manisa temsilcisi maçtaki hâkimiyeti eline alsa da kaleci Altay'ı geçemedi.
Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 89. dakikada Ankaragücü, İlhan Parlak ile golü buldu. Fakat İlhan'ın topu kazanırken elle oynadığı yönünde itirazlar sonrası kontrol edildi. Pozisyona VAR'dan bakan hakem Halis Özkahya golü iptal etti. 90+2'de Akhisar'dan Bokila'nın şutu Pazdan'ın eline çarptı ve kaleci Altay'da kaldı. Uyarılar üzerine pozisyonu VAR'dan izleyen Halis Özkahya penaltı vermedi. Bu karar çok tartışıldı.
HAFTAYA 2 EKSİK
Ankaragücü, evindeki Erzurum maçında iki eksikle çıkacak. Kırmızı gören Djedje ile oyuna girdikten 2 dakika sonra sarı kart gören Mehmet Sak, cezalı duruma düştü.
G.SARAY MAÇINA 2 OYUNCU CEZALI
Gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Akhisar ise iki kurban verdi. Bu sezon dördüncü kez sarı kart gören ön libero Serginho ile forvet arkası Josue cezalı duruma düştü. Eski takımına karşı forma giyemeyecek olan Josue, dünkü maçın en etkili isimlerindendi.
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