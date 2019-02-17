17 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Kümede yangın var

Kümede yangın var
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 16.02.2019

Ligin dibini yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü’ne 1 kırmızı kart çıktı, 1 golü iptal edildi. ’a 90+2’de verilmeyen penaltı çok tartışıldı.

Kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Son sıradaki , 6 puan önündeki rakibini evinde konuk etti fakat farkı eritemedi. Mücadeleye hızlı başlayan Akhisar'dı. Akigolar'da Josue, maç boyu kaleyi birçok kez yokladı fakat sonuç alamadı. Ankaragücü'nden Djedje, Josue'ye 41 ve 51'de yaptığı sert müdahaleler sonrası iki gördü ve atıldı. Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldıktan sonra temsilcisi maçtaki hâkimiyeti eline alsa da kaleci Altay'ı geçemedi.

Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 89. dakikada Ankaragücü, İlhan Parlak ile golü buldu. Fakat İlhan'ın topu kazanırken elle oynadığı yönünde itirazlar sonrası kontrol edildi. Pozisyona VAR'dan bakan hakem golü iptal etti. 90+2'de Akhisar'dan Bokila'nın şutu Pazdan'ın eline çarptı ve kaleci Altay'da kaldı. Uyarılar üzerine pozisyonu VAR'dan izleyen Halis Özkahya penaltı vermedi. Bu karar çok tartışıldı.

HAFTAYA 2 EKSİK

Ankaragücü, evindeki maçında iki eksikle çıkacak. Kırmızı gören Djedje ile oyuna girdikten 2 dakika sonra sarı kart gören Mehmet Sak, cezalı duruma düştü.

G.SARAY MAÇINA 2 OYUNCU CEZALI

Gelecek hafta deplasmanda ile karşılaşacak olan Akhisar ise iki kurban verdi. Bu sezon dördüncü kez sarı kart gören ön libero Serginho ile forvet arkası Josue cezalı duruma düştü. Eski takımına karşı forma giyemeyecek olan Josue, dünkü maçın en etkili isimlerindendi.
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