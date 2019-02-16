16 Şubat 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Atiker Konyaspor'dan kırmızı kart göndermesi

Atiker Konyaspor'dan kırmızı kart göndermesi
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

'in 22. haftasında oynanan , maçına hakem 'un verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.

'in 22. haftasında oynanan , maçına hakem 'un verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.

Hakem Fırat Aydınusi 'in yaptığı sert müdahaleye göstermezken Adis Jahovic'in Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahaleyi VAR değerlendirmesi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırdı.

Atiker Konyaspor, hakem Fırat Aydınus'un verdiği karara sosyal medya hesaplarından attıkları bu 'tweet' ile göndermede bulundu.



Atiker Konyaspor'un yıldız ismi Ömer Ali Şahiner de aynı şekilde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.



Atiker Konyaspor, Martin Skrtel ile ikili mücadeleye giren oyuncuları Zuta'nın pozisyon sonrası aldığı yarayı devre arasında resmi Twitter hesabından paylaştı.

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