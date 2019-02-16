16 Şubat 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Jahovic'e VAR'dan kırmızı kart!

Jahovic'e VAR'dan kırmızı kart!
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2019

- maçının 33. dakikasında , Sarık Çiftpınar'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

- maçının 33. dakikasında Atiker Konyaspor VAR kararı sonrası kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında ve Sadık Çiftpınar'ın girdiği ikili mücadelede Jahovic, Sadık'ın bacağına bastı, hakem maçı durdurdu.

Fenerbahçeli futbolcular pozisyonla ilgili yoğun şekilde itirazda bulunurken Fırat Aydınus, pozisyonu VAR monitörlerinden izledi.

Görüntüleri inceleyen Aydınus, ardından Jahovic'e direkt gösterdi.


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