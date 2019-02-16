16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Görüntüleri inceleyen Aydınus, ardından Jahovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Jahovic'e VAR'dan kırmızı kart!
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının 33. dakikasında Adis Jahovic, Sarık Çiftpınar'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının 33. dakikasında Atiker Konyaspor VAR kararı sonrası kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Adis Jahovic ve Sadık Çiftpınar'ın girdiği ikili mücadelede Jahovic, Sadık'ın bacağına bastı, hakem Fırat Aydınus maçı durdurdu.
Fenerbahçeli futbolcular pozisyonla ilgili yoğun şekilde itirazda bulunurken Fırat Aydınus, pozisyonu VAR monitörlerinden izledi.
Görüntüleri inceleyen Aydınus, ardından Jahovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı