02 Şubat 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Malatya'da kazanan çıkmadı

Malatyada kazanan çıkmadı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 Giriş Tarihi: 02.02.2019

Süper Lig 20. hafta maçında karşılaşan Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde 'la İstikbal Mobilya karşı karşıya geldi. Maç 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'da Kravets ve Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in golleriyle 1-1'lik skorla sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Malatyaspor'la Kayserispor puanları paylaştı.

Bu sonuçla beraber Yeni Malatyaspor 33 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kayserispor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 0-1

19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

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