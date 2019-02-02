Malatyada kazanan çıkmadı

Malatya'da kazanan çıkmadı
Süper Lig 20. hafta maçında karşılaşan Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'la İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 tamamlandı.
Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'da Kravets ve Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in golleriyle 1-1'lik skorla sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Malatyaspor'la Kayserispor puanları paylaştı.
Bu sonuçla beraber Yeni Malatyaspor 33 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kayserispor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 0-1
19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
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