02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçından kareler

Spor Toto Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'la İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Maç 1-1 tamamlandı.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 18:11
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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçından kareler
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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçından kareler
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