Spor Toto süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasın Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sivaspor 3-1 kazandı ve deplasmanda kritik 3 puanın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Özgür Çek'in savunma arkasına yükselttiği topu Trezeguet kontrol etti ve ayağından seken topu altı pas içinde Perica, kaleci ile karşı karşıya tamamladı ancak Tolgahan bu pozisyonda gole izin vermedi.

6. dakikada sağ kanatta Diabate Kone'nin ara pası ile ceza alanına girdi ve arka direğe gönderdiği ortasını Emre Kılınç tamamlayarak takımını Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçirmeyi başardı.

14. dakikada sağ kanattan Trezeguet'ün ortasına altı pas dışında Stipe Perica kafa vuruşunu yaptı ve maça beraberliği getirdi.

19. dakikada Sol kanattan Ziya Erdal'ın ortasına altı pas dışında bomboş kafa vuruşu yapan Kone'nin topun geldiği yöne doğru yaptığı gol vuruşu isabetli olmadı ve yandan auta çıktı.

24. dakikada sağ kanattan yine Trezeguet'ün yaptığı ortaya altı pas içinde Perica gol vuruşu yapmaya hazırlandı ancak Tolgahan kalesinden çıktı ve yatarak müdahalesi ile bu şansı rakibine tanımadı.

31. dakikada önüne atılan ara pas ile bir anda kaleci ile karşıya kalan Diabate, gol vuruşundan önce topu ayağından açtı ve Scuffet yatarak rakibinden önce topa müdahalede bulundu.

38. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna ceza alanı içinde bomboş kafa vuruşu yapan Kone'nin bu denemesi aynı kanattan auta çıktı. Rybalka'nın sağdan pasını Emre bekletmeden penaltı noktasındaki Kone'ye çıakrdı ve Kone'nin dönüp kaleye göndermek istediği şutu üstten auta çıktı.

40. dakikada etkili gelişen bir başka Sivasspor atağında son olarak soldan Ziya'nın etkili ortasına arka direkte bomboş kafa vuruşu yapan Kone'nin bu denemesi de yakın direk dibinden auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

46. dakikada sağ kanattan Douglas'ın orta şut karışımı gönderdiği topu Kone altı pas içinde kontrol etti ve karşı karşıya yakın mesafeli şutunu kaleci Scuffet ayakları ile çıkardı.

51. dakikada Özgür Çek'in uzun topunda Trezeguet savunma arkasında topla ilerlemek istedi ancak son anda David Braz yatarak müdahalesi ile rakibinden topu çalmayı başardı.

52. dakikada Sivasspor savunması arkasına atılan topu kendi yarı sahasının ortasında Perica'dan önce Tolgahan uzaklaştırdı.

66. dakikada sağ kanattan Diabate'nin harika ortasını arka direkte bomboş kafa vuruşu ile tamamlayan Arouna Kone, bu defa fileleri havalandırmayı başardı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

69. dakikada Sivasspor'da sağ kanattan kazanılan duran topu Rybalka kullandı ve arka direğe gönderdiği etkili ortasını yine Kone kafa vuruşu ile tamamladı ve maçtaki ikinci golünü yakın mesafeli şutu ile attı.

71. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan Trezeguet ile kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında Ben Youssef kafa vuruşunu yaptı ancak bu deneme üstten aut ile sonuçlandı.

73. dakikada sol kanattan etkili ortaya arka direkte Kone boş kaldı ve vole vuruşu ile maçtaki üçüncü golünü aradı ancak bu denemede başarılı olamadı.

11'ler

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Josue Sa, Pavelka, Sadiku, Koita, Trezeguet, Perica.

Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Diabate, Rybalka, Emre, Kone.