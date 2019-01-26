26 Ocak 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Kayseri'de kazanan çıkmadı

Kayseride iki gol var kazanan yok
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 Giriş Tarihi: 26.01.2019

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında sahasında konuk ettiği 'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig 19. hafta mücadelesinde , Kadir Has Şehir Stadı'nda 'u ağırladı.

Saat 16.00'da başlayan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta 30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçen Bursaspor'a 48. dakikada Cristian Sapunaru yanıt verdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar mücadeleden 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından 10. sıradaki Bursaspor puanını 23'e, 13. sıradaki Kayserispor ise 21'e yükseltti.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Çimen xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Umut x, Deniz x (Levent dk. 90 ?), Kravets x (Hasan dk. 59 x), Varela x (Kucher dk. 73 x), Chery xx, Sapunaru xxx, Mensah x, Kana xx, Atilla x

Yedekler: Muammer, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Muhammed x, Ertuğrul xx, Lima xx (Sakho dk. 70 x), Badji xx, Yusuf xxx, Umut Nayir x, Chedjou xx, Aytaç xx (Saivet dk. 86 ?), Cengiz xx, Tunay xx (Shehu dk. 80 x), Burak x

Yedekler: Okan, Vergini, Latovlevici, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Sapunaru (dk. 48) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Mensah (dk. 55) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Sapunaru, Mensah, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor).

Kayserispor - Bursaspor (Maçtan kareler) KAYSERİSPOR - BURSASPOR (MAÇTAN KARELER)

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