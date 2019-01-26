Kayseri'de kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Kayserispor sahasında konuk ettiği Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kadir Has Şehir Stadı'nda Bursaspor'u ağırladı.
Saat 16.00'da başlayan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta 30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçen Bursaspor'a 48. dakikada Cristian Sapunaru yanıt verdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar mücadeleden 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından 10. sıradaki Bursaspor puanını 23'e, 13. sıradaki Kayserispor ise 21'e yükseltti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Çimen xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Umut x, Deniz x (Levent dk. 90 ?), Kravets x (Hasan dk. 59 x), Varela x (Kucher dk. 73 x), Chery xx, Sapunaru xxx, Mensah x, Kana xx, Atilla x
Yedekler: Muammer, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Bursaspor: Muhammed x, Ertuğrul xx, Lima xx (Sakho dk. 70 x), Badji xx, Yusuf xxx, Umut Nayir x, Chedjou xx, Aytaç xx (Saivet dk. 86 ?), Cengiz xx, Tunay xx (Shehu dk. 80 x), Burak x
Yedekler: Okan, Vergini, Latovlevici, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Sapunaru (dk. 48) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mensah (dk. 55) (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı Kartlar: Sapunaru, Mensah, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor).
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