27 Ocak 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Kasımpaşa ile Başakşehir 18. randevuda

Kasımpaşa ile Başakşehir 18. randevuda
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

, ’in 19. haftasında karşılaşacağı Medipol ile ligde 18. kez mücadele edecek.

'in 19. haftasında , yarın deplasmanda oynayacağı Medipol ile ligde 18. kez karşılaşacak. Geride kalan 17 maçta Kasımpaşa, 5 galibiyet alırken, Başakşehir ise 10 kez 3 puanı kazanan taraf oldu. 2 maç da beraberlikle noktalandı.

Kasımpaşa, ligde geride kalan 18 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 5. sırada bulunurken, lider Başakşehir'in ise 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son 5 maçta 1 galibiyet alan Paşa, Başakşehir deplasmanından 3 puan alarak, çıkışa geçme hedefinde. Ligin ilk yarısında Stadı'nda oynanan mücadeleyi ise Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Paşa'da 4 eksik
Üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşmada konuk ekip Kasımpaşa'da 4 oyuncu görev alamayacak. 3 oyuncu kart cezası sebebiyle sahada olamazken bir oyuncu da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Diagne ve Josue Sa kırmızı kart, ise sarı kart cezalısı olduğu için sahaya çıkamayacak. Abdul Rahman Khalili ise sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak.
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