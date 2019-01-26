26 Ocak 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Göztepe - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır

Zorlu maçın VARı Cüneyt Çakır
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 Giriş Tarihi: 26.01.2019

’in 19. haftasında 'ın bu akşam deplasmanda ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 19. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Bornova Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Mustafa Öğretmenoğlu yer alacak.
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