Kayserispor - Bursaspor (Maçtan kareler)

Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kadir Has Şehir Stadı'nda Bursaspor'u ağırladı. Saat 16.00'da başlayan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta 30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçen Bursaspor'a 48. dakikada Sapunaru yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar mücadeleden 1'er puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından 10. sıradaki Bursaspor puanını 23'e, 13. sıradaki Kayserispor ise 21'e yükseltti.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 18:07 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 18:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





