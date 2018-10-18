    18 Ekim 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    Spor Toto 'in 9. haftasında lider sahasında 'u konuk ediyor. Peki, Galatasaray-Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet yaşayan , 18 puanla zirvede yer alıyor.

    Ligdeki son iki maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde 'u yenerek hem galibiyet serisi yakalamaya hem de Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmaya çalışacak.

    Bursaspor ise ilk 8 haftada yaşadığı bir galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla averajla 14. sırada bulunuyor.

    Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edecek. Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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    Sakat futbolcuların durumu

    Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , ve 'un durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

    Fas antrenmanında geçirdiği sakatlık sonrası sol kasığında ikinci derece zorlanma tespit edilen Younes Belhanda ile Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Tanzanya'yla oynadığı maçın ardından sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Garry Rodrigues'in tedavilerine dün başlanmıştı.

    Aldığı darbe nedeniyle adale kasında kanama oluşan Ryan Donk ise dünkü antrenmanda sahada adaptasyon çalışmaları yapmıştı.

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    Fernando ve Mariano ceza sınırında

    Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde ceza sınırında.

    Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur müsabakasında forma giyemeyecek.

    Evinde bileği bükülmüyor

    Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı.

    Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

    Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

    Galatasaray şle Bursaspor 99. randevuda

    Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 99. kez karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

    Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi.

    Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

    Bursaspor 12 maçtır kazanamıyor

    Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 12 maçı kazanamadı.

    Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 12 randevuda 4 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

    İstanbul'daki maçlar

    Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 37 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı.

    Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 118 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

    Farklı skorlu galibiyetler

    Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı.

    Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.

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