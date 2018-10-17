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    Kuzey Afrika'nın laneti!

    Kuzey Afrikanın laneti!
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    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    yıllarda , Zoubeyir Baya, Belkalem, Jamal Sellami... Günümüzde ise Feghouli, Dirar, Aatif, Slimani... yıldızlar hep çok iddialı geldi... Ama beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

    Türk una bir dönem Yugoslav yıldızlar damga vurdu. Bir dönem Almanlar, sonra Brezilyalılar...

    Hangi coğrafyadan yıldızların Türk futboluna daha daha uygun olduğu da sürekli tartışıldı. Ancak bir gerçek var ki, lar her hayal kırıklığı yarattı. Hepsi çok iddialı ve büyük ümitlerle transfer edildi. Kasadan milyon eurolar, dolarlar çıkarıldı ancak bir türlü bu paraların karşılığı alınmadı. te de böyleydi, günümüzde de bu gerçek değişmedi.

    'ın şu anda takımın en çok tartışılan isimleri olan ve Feghouli, Kuzey Afrikalı... Cimbom'un 2012'de 8 milyon Euro'ya da hayal kırıklığı yaşattı.



    'de takımın büyük kozları Slimani ve Benzia şu ana kadar bekleneni veremedi. Diğer Kuzey Afrikalılar Dirar ve Aatif ise kadro dışı bırakıldı.



    Ahmed Hassan 2004-2005 sezonunda 'ta önemli goller attı ama beklentileri karşılayamadı. Tıpkı 1998'de gelen Sellami ve 2001'deki Zoubeir Baya gibi...



    'da da tablo farklı değil. 2014'te büyük ümitlerle alınan Belkalem ve Medjani tutunamadı. 2008'de gelen Moawad'ı birçok kişi hatırlamıyor bile. 2007'de alınan Ayman da 1 sezon tutunabildi...



    Bakalım 4 büyüklerdeki bu kara tabloyu hangi Kuzey Afrikalı değiştirecek?

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