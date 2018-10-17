Kuzey Afrikanın laneti!

Kuzey Afrika'nın laneti!
Geçmiş yıllarda Amrabat, Zoubeyir Baya, Belkalem, Jamal Sellami... Günümüzde ise Belhanda Feghouli, Dirar, Aatif, Slimani... Kuzey Afrikalı yıldızlar hep çok iddialı geldi... Ama beklenen katkıyı bir türlü veremedi.
Türk futboluna bir dönem Yugoslav yıldızlar damga vurdu. Bir dönem Almanlar, sonra Brezilyalılar...
Hangi coğrafyadan yıldızların Türk futboluna daha daha uygun olduğu da sürekli tartışıldı. Ancak bir gerçek var ki, Kuzey Afrikalılar her hayal kırıklığı yarattı. Hepsi çok iddialı ve büyük ümitlerle transfer edildi. Kasadan milyon eurolar, dolarlar çıkarıldı ancak bir türlü bu paraların karşılığı alınmadı. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de bu gerçek değişmedi.
Galatasaray'ın şu anda takımın en çok tartışılan isimleri olan Belhanda ve Feghouli, Kuzey Afrikalı... Cimbom'un 2012'de 8 milyon Euro'ya Amrabat da hayal kırıklığı yaşattı.
Fenerbahçe'de takımın büyük kozları Slimani ve Benzia şu ana kadar bekleneni veremedi. Diğer Kuzey Afrikalılar Dirar ve Aatif ise kadro dışı bırakıldı.
Ahmed Hassan 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta önemli goller attı ama beklentileri karşılayamadı. Tıpkı 1998'de gelen Sellami ve 2001'deki Zoubeir Baya gibi...
Trabzonspor'da da tablo farklı değil. 2014'te büyük ümitlerle alınan Belkalem ve Medjani tutunamadı. 2008'de gelen Moawad'ı birçok kişi hatırlamıyor bile. 2007'de alınan Ayman da 1 sezon tutunabildi...
Bakalım 4 büyüklerdeki bu kara tabloyu hangi Kuzey Afrikalı değiştirecek?
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