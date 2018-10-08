    08 Ekim 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    TFF, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçındaki VAR kesintisinin nedenini açıkladı

    İşte VAR arızasının nedeni
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    () dün oynanan Fenerbahçe - maçında yaşanan (VAR) arızası ile ilgili bir açıklama yaptı.

    'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

    Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

    Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

    Türkiye Futbol Federasyonu"

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