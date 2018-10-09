PFDK disiplin sevklerini açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynadığı Medipol Başakşehir mücadelesindeki 'çirkin ve kötü tezahürat', Beşiktaş ise Atiker Konyaspor deplasmanında '6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' ile 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu RAJKO ROTMAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BRAIAN JOSE SAMUDIO SEGOVIA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BURSASPOR Kulübü'nün 06.10.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü futbolcusu LAMINE DIARRA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü futbolcusu THEODOR ELMAR BJARNASON'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi TUNCAY AKGÜN'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 08.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- BOLUSPOR Kulübü'nün 07.10.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi MURAT HARMANŞA'nın 07.10.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-ç maddesi uyarınca 09.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."