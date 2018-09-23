    23 Eylül 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Derbide goller yabancılardan

    Gollerin çoğu yabancılardan
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Spor Toto 'de yarın karşılaşacak ile arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

    Rekabette, sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 lehine tescil edilen son randevunun değerlendirmeye alınmadığı son 32 maçta filelere giden toplam 89 golden 67'sinde yabancıların imzası bulunuyor.

    İki takım arasındaki 25'i , 5'i , 2'si de TFF olmak üzere söz konusu 32 resmi maçta Fenerbahçe'nin 51 golünden 39'unu, Beşiktaş'ın ise 38 golünden 28'ini yabancı futbolcuları kaydetti.

    Türk oyuncular, her iki ekipte de son 32 karşılaşmada sekizer kez gol sevinci yaşadı.

    Bu arada, Fenerbahçeli ve Simon Kjaer ile Beşiktaşlı , , ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

    - Beşiktaş'ın golleri

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 32 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

    Bobo (6), (4), (2), (2), (2), Mario Gomez (2), (2) Serdar Özkan (1), (1), Michael Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti Hernandez (1), Ekrem Dağ (1), (1), Simao Sabrosa (1), Egemen Korkmaz (1), (1), Ramon Motta (1), Vincent Aboubakar (1), Ryan Babel (1), Alvaro Negredo (1), Anderson Talisca (1), Domagoj Vida (1).

    Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.

    Beşiktaş'ın derbi taktiği Zagreb maçından

    - Fenerbahçe'nin golleri

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 32 maçtaki golcüleri ise şunlar:

    Alex de Souza (10), Moussa Sow (8), Daniel Güiza (3), Mateja Kezman (2), Deivid de Souza (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Mamadou Niang (1), Cristian Baroni (1), Joseph Yobo (1), Miroslav Stoch (1), Dirk Kuyt (1), Volkan Şen (1), Luis Nani (1), Giuliano Victor de Paula (1), Vincent Janssen (1), Şener Özbayraklı (1), Roberto Soldado (1), Jose Fernandao (1).

    Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

    - Niang her iki takımda da gol sevinci yaşadı

    Mamadou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

    Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

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    - Kuyt iki kaleye de gol attı

    Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

    Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

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