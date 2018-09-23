Derbinin 'hükmen' galipleri

Fenerbahçe ile Beşiktaş orasında oynanan derbilerde 3 kez hükmen galibiyet kararı verildi.

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan derbilerde taraftarlar 3 kez sahadan hükmen galip ayrıldı.



İki takım arasında oynanan maçlarda ilk hükmen galibiyet 4 Mayıs 1983 tarihinde alındı. Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında iki takım 1-1 berabere kaldı. Ancak Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi'nin sarı kart cezalısı olmasına rağmen forma giymesinin ardından Fenerbahçe, 3-0 hükmen galip sayıldı. Rövanş karşılaşmasını Beşiktaş 2-1 kazanmasına rağmen turu geçen taraf Fenerbahçe olmuştu.



6 YABANCILI FENERBAHÇE HÜKMEN MAĞLUP

Süper Lig 2000-01 sezonunda Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip mücadeleyi Nihat Kahveci, Tayfur Havutçu ve Pascal Nouma'nın golleriyle 3-0 kazanmıştı. Ancak dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Mustafa Denizli mücadelenin 61'inci dakikasında Türk statüsünde forma giyen Elvir Baljic'in yerine Milan Rapaic'i oyuna dahil etti. Fenerbahçe bu dakikadan sonra sahada 6 yabancı ile mücadele etti. O zamanki yabancı kuralı 5+1 olduğu için federasyon maçı Beşiktaş'ın lehine 3-0 hükmen tescil etti.

BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKMADI

İki takım arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması çıkan saha olayları sebebiyle tatil edildi. Daha sonra ileri bir tarihte kaldığı dakikadan devam etmesi yönünde karar alınırken, Beşiktaş sahaya çıkmama kararı aldı. 3 Mayıs tarihinde oynanacağı açıklanan derbi maçında Beşiktaş sahaya çıkmayınca, Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edildi.