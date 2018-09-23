Alanya deplasmanda Paşayı devirdi

23 Eylül 2018, Pazar
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Alanya deplasmanda Paşa'yı devirdi
Giriş Tarihi: 23.09.2018
Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmada 45. dakikada Papiss Cisse'yle öne geçen konuk ekip Alanyaspor 87. dakikada yine Cisse'nin ayağından gelen golle farkı ikiye çıkardı.
89. dakikada Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle Kasımpaşa farkı bire indirse de maçta başka gol olmadı ve mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından, arka arkaya 3. galibiyetini elde eden Alanyaspor 9 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken, 3. sıradaki Kasımpaşa 12 puanda kaldı.
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