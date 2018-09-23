    23 Eylül 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Alanya deplasmanda Paşa'yı devirdi

    Alanya deplasmanda Paşayı devirdi
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 23.09.2018

    6. hafta mücadelesinde deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti.

    Stadyumu'nda oynanan ve 'nın düdük çaldığı karşılaşmada 45. dakikada 'yle öne geçen konuk ekip 87. dakikada yine Cisse'nin ayağından gelen golle farkı ikiye çıkardı.

    89. dakikada Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle farkı bire indirse de maçta başka gol olmadı ve mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından, arka arkaya 3. galibiyetini elde eden Alanyaspor 9 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken, 3. sıradaki Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

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