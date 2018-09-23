    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'ye Skrtel müjdesi!

    Fenerbahçeye Skrtel müjdesi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Kanarya'da sakatlığı devam eden ’in iyi haber geldi.

    Tecrübeli stoperin derbisinde sahada olacağı öğrenildi. Slovak savunmacının partneri Roman Neustadter olacak. Diego Reyes şu ana kadarki performansıyla göz doldurmadı
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