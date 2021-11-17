Rıza Çalımbay'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması! "Transfer konusunda..."
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Süper Lig'de devre arasına 7 hafta var. Şu anda tek düşüncemiz 7 haftalık süreçte oynayacağımız maçlar. Oğuzhan Özyakup ve Salomon Rondon'la ilgilenmiyoruz. Oğuzhan ve Rondon iddiası gerçeği yansıtmıyor." dedi.
Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Everton'dan Salomon Rondon'la ilgilendiği iddia edildi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Oğuzhan Özyakup ve Salomon Rondon hakkında konuştu.
OĞUZHAN VE RONDON İLE İLGİLENMİYORUZ
Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Süper Lig'de devre arasına 7 hafta var. Şu anda tek düşüncemiz 7 haftalık süreçte oynayacağımız maçlar. Oğuzhan Özyakup ve Salomon Rondon'la ilgilenmiyoruz. Oğuzhan ve Rondon iddiası gerçeği yansıtmıyor." dedi.
"UĞUR TRABZONSPOR'A GİDERSE MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILIR"
Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Uğur Çiftçi hakkında ise Çalımbay, "Trabzonspor, Uğur Çiftçi ile ilgileniyor. Trabzonspor'un sezon öncesinde de Uğur'a bir teklifi olmuştu. Uğur'un A Milli Takım'a çağrılması gerektiğini düşünüyorum. Uğur, Trabzonspor'a transfer olursa ilk aday kadroda yer alır. Fakat Sivasspor'dayken tercih edilmez. Bunun sebebini açıkçası bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
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