BEŞİKTAŞ HABERLERİ: N'Sakala idmana gelmedi! Kadro dışı bırakılacak
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Fabrice N'Sakala antrenmana katılmazken, kadro dışı bırakılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta bugün yapılan antrenmana N'Sakala çıkmadı.
Umut Meraş'ın transfer edilmesinden sonra 18 kişilik kadroya giremeyen ve gözden düşen Demokratik Kongolu oyuncu, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Beşiktaş galibiyetinin ardından Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen ve taraftarın tepkisini çeken N'Sakala'nın İstanbul'a dönüşte kadro dışı bırakılacağı ifade edildi.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu, en son 19 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanan Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymişti.
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