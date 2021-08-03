Son dakika spor haberi: Sivasspor Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği Dinamo Batumi maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek. Kırmız beyazlılar zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor, 05 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Batumi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.
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