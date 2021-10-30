30 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Altay 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İzmir’de puanlar paylaşıldı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Altay sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 38. dakikada Mustafa Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay, 44. dakikada Daouda Karamoko Bamba'nın golüyle skoru eşitledi. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı sağladı.

3 maç aradan sonra tekrar puan alan Altay, puanını 16'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 3 maçtır üst üste sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, puanını 12'ye çıkardı.

Altay, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
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