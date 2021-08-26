26 Ağustos 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Sivasspor Kopenhag karşısında tur peşinde! İşte Rıza Çalımbay'ın muhtemel 11'i

Yiğido tur peşinde! İşte Çalımbay’ın muhtemel 11’i
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında, Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak. Sivas'ta oynanan ilk mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Yiğidolar, deplasmanda galip gelerek tur atlamak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka öncesi Rıza Çalımbay'ın muhtemel11'i belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, play-off turu rövanş maçında bugün Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak. Galatasaray'ın 2000'de UEFA Kupası'nı kaldırdığı uğurlu stat Parken'deki kritik maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yiğidolar, ilk maçta 2-1 yenildiğimiz Vikingler'i rövanşta iki farklı devirip, gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Sivasspor, Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisi Petrocub'u eleyip 3. tur, Gürcistan'dan D.Batum'u saf dışı bırakarak play-off'a kalmıştı.

KOPENHAG - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
KOPENHAG: Grabara, Diks, Khotholava, Boilesen, Kristansen, Stage, Zeca, Falk, Mas, Daramy, Wind

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Camara, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan, Gradel, Kayode, James

ZAFER İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag'ı elemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı. Çalımbay, "Bütün amacımız orada tur atlamak. Kolay olmayacağını, çok zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız 5-6 eksikle gitmemiz oldu. Özellikle defans oyuncularımızın, stoperlerimizin hemen hemen hepsi yok gibi. Her zaman oynadığımız futbolu oynayacağız, galibiyet için oynayacağız. Sahamızda da her zaman aynı şekilde oynadığımız gibi. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye iddialı konuştu.

Sivasspor'da, savunmadan Caner Osmanpaşa, Appindangoye ile orta saha Erdoğan Yeşilyurt ve Henrique sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Yine savunmadan stoper Goutas ise Avrupa maç kadrosu listesinde yer almaması nedeniyle forma giyemeyecek.

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