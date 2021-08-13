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Sivasspor-Dinamo Batum maçı sonrası Rıza Çalımbay ateş püskürdü! "Türkler yapsa olay çıkar"

Çalımbay ateş püskürdü! Türkler yapsa olay çıkar
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Sivasspor 2-1'lik galibiyetin rövanş maçında sahasında Dinamo Batum'u uzatmalar sonucunda 1-1 berabere kaldı ve play-offlara kaldı. Maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay hakem Ricardo De Burgos'a ateş püskürdü ve "İspanyol'un yaptığını Türkler yapsa, olay çıkar" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Dinamo Batum'u eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıza Çalımbay "Rakibimizi izlemiştik, deplasmanlarda kontrataklarının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorduk. Geriye düştükten sonra iyi oynadık. Daha iyi şeyler yapabilirdik ama yapamadık. Bu da normal, çünkü karşımızdaki de iyi bir takım. Maçı daha önceden bitirebilirdik. Sonradan giren arkadaşlar mükemmel etkili oldu. Bazı arkadaşlar beklentilerin altında kaldı. İlk 11 önemli ama sonradan giren arkadaşlar da 11'de oynayacak kadar önemli. Sonradan giren arkadaşlar isteksiz girerse kaybettirir. Ama isteyerek girerlerse, maçı kazandırırlar. Mağlubiyeti kabul etmedik, taraftarın önünde kazanmamız lazımdı ve başardık." ifadelerini kullandı.

İspanyol hakem Ricardo De Burgos'un kararlarını eleştiren Rıza Çalımbay "İspanyol hakemin yaptığını, bizim hakemler yapsa, çok olay olurdu. Korner oluyor, maçı bitiriyor. Bir sürü yanlışları vardı. Görmedi, veremedi! Bir şey diyemiyorum. Biz de bağırmaktan yıprandık." dedi.

Play-Off Turu'nda Kopenhag ile eşleşmelerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay "Kopenhag kuvvetli takım. Çok daha zor maç olacak. Hem lig, hem de kupa olunca sıkıntılar yaşayabiliriz. Eksiklerimiz de vardı. Konyaspor maçıyla lige başlayacağız. Lig önemli ama Avrupa'da söz sahibi olmak, güzel şeyler yapmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

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