Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Petrocub ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, bu sezon ilk defa düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için mücadele verecek. Temsilcimiz, Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova takımı Petrocub ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Sivasspor'un ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Efros, Jardan, Douanla, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Mihail Platica, Sergiu Platica.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Sefa, Hakan Arslan, Fajr, P. Henrique, Kayode

PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Petrocub - Sivasspor maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

PETROCUB - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sivasspor ile Petrocub karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.

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