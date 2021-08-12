14 Ağustos 2021, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor 1-1 Dinamo Batum UEFA Konferans Ligi maçı (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yiğido uzatmalarda turladı!
SİVASSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibi Dinamo Batum ile sahasında normal süresini 1-0 mağlup kapattığı mücadeleden 1-1 berabere kalarak bir üst tura çıktı.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan temsilcimiz sahasında oynanan rövanş maçında rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi.

RAKİP KOPENHAG

Sivasspor'un play-off turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

Temsilcimizin zorlu play-off karşılaşmaları 19-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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