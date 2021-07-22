22 Temmuz 2021, Perşembe

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Sivasspor maçı: Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi (Sivasspor maçı izle)

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor, 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak. Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Leke Samson James, Dimitrios Goutas ve Pedro Henrique gibi yeni transferler Sivasspor'un kafilesinde yer aldı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer aldı. Peki, Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Sivasspor maçı izle)

Sivasspor maçı: Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı izle
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor ile Petrocub kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor maçı: Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı izle

PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Petrocub - Sivasspor maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Sivasspor maçı: Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı izle

PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Petrocub: Petrocub: Meira, Bogaciuc, Maxim, Stefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Sefa, Yatabare

Sivasspor maçı: Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı izle

SİVASSPOR'UN PETROCUB KADROSU!

Sivasspor'un Petrocub maçı kadrosunda, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer aldı.

Sivasspor maçı: Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi Sivasspor maçı izle

PETROCUB - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Sivasspor ile Petrocub karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.

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