11 Nisan 2021, Pazar

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İyi bir istikrar yakaladık

Rıza Çalımbay: İyi bir istikrar yakaladık
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 34. haftasında evinde ağırladığı 'u 3-1 mağlup eden 'da, teknik direktör "iyi bir istikrar yakaladıklarını söyledi." | Son dakika spor haberleri

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 'un özellikle deplasmanda iyi oynayan bir takım olduğuna dikkati çekti.

Rakibin kontrataklarla gol arayan bir ekip olduğuna değinen Çalımbay, "Gerçekten bugün zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Pozisyonlar yakaladık ama bazılarını attık, maalesef bazılarını atamadık. Aldığımız galibiyet yakaladığımız istikrarın daha iyi olması açısından çok önemliydi. Bu maç bizim için kırılma noktasıydı diyebilirim. O yüzden oyuncularım her şeyin bilincindeydi ve ellerinden gelen bütün gayreti gösterdi. Özellikle antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıttığımızda, istediğimizi elde ediyoruz." diye konuştu.

Çalımbay, kalan 8 maçın sonunda ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda güzel bir seri başlattık ve bu devam ediyor. Sadece bugün Hakan'ın (Arslan) kırmızı kart görmüş olmasına üzüldüm. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra zorlandığımız anlar oldu ama başta kalecimiz olmak üzere mükemmel bir şekilde defans yaptık. Yakaladığımız pozisyonları da değerlendirdik. Takımımı tebrik ediyorum. Bu zor süreçte güzel şeyler yapıyorlar. Biz büyük sıkıntılardan sonra buralara geldik. İyi bir takımımız var. Üzüldüğümüz nokta, Avrupa kupalarında çok daha iyi şeyler yapabilecekken büyük şansızlıklar ve sıkıntılar yaşadık. 12 veya 13 kişi Avrupa maçlarına çıktığımız oldu. Bize göre iyi bir gruptu. Eğer bu şanssızlıkları yaşamasaydık biz o gruptan çıkabilirdik. Bunu atlattıktan sonra da bütün gayemiz lig oldu. Ligde şu an gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Önemli olan sonunu da iyi bir şekilde bitirebilmek. Onu da inşallah başaracağız."

Sivasspor 3-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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