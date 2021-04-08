08 Nisan 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39'uncu haftanın maç programı açıklandı! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının tarihi...

Derbi tarihi belli oldu! İşte 5 haftanın maç programı...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Spor Toto 'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftanın maç programı, 'nin resmi sitesinde açıklandı. Peki - maçı ne zaman oynanacak? İşte gelecek 5 haftanın takvimi... | Son dakika spor haberleri

35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.

'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Öte yandan 36. haftada oynanacak olan - derbisi ise, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle:

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.

35. hafta

16 Nisan Cuma

16.00 Konyaspor -

16.00 Gençlerbirliği -

19.00 Antalyaspor -

19.00 -


17 Nisan Cumartesi

13.30 Denizlispor -

16.00 -

16.00 Trabzonspor -

19.00 Göztepe - Galatasaray

18 Nisan Pazar 16.00 - -

19.00 Başakşehir -

haftayı bay geçmektedir.


36. hafta

20 Nisan Salı

16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Hatayspor - Antalyaspor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş


21 Nisan Çarşamba

16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor

16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - Trabzonspor


22 Nisan Perşembe

16.00 Alanyaspor -

19.00 Kasımpaşa - Başakşehir

Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.


37. hafta

23 Nisan Cuma

19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Kayserispor


24 nisan Cumartesi

13.30 Konyaspor - Hatayspor

16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

19.00 Denizlispor - Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Galatasaray


25 Nisan Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 Başakşehir - Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

Göztepe haftayı bay geçmektedir.


38. hafta

27 Nisan Salı

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş


28 Nisan Çarşamba

16.00 Kayserispor - Denizlispor

16.00 Göztepe - Trabzonspor

19.00 Galatasaray - Konyaspor


29 Nisan Perşembe

16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir

16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe

Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.


39. hafta

1 Mayıs Cumartesi

16.00 Antalyaspor - Göztepe

19.00 Beşiktaş - Hatayspor


2 Mayıs Pazar

16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray


3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü

19.00 Gaziantep - Sivasspor

19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor

Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.

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