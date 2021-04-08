Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39'uncu haftanın maç programı açıklandı! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının tarihi...
Spor Toto Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftanın maç programı, TFF'nin resmi sitesinde açıklandı. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? İşte gelecek 5 haftanın takvimi... | Son dakika spor haberleri
2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Öte yandan 36. haftada oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma programları şöyle:
2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.
35. hafta
16 Nisan Cuma
16.00 Konyaspor - Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
17 Nisan Cumartesi
13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Hatayspor
19.00 Göztepe - Galatasaray
18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa
19.00 Başakşehir - Fenerbahçe
Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.
36. hafta
20 Nisan Salı
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Hatayspor - Antalyaspor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
21 Nisan Çarşamba
16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor
16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
22 Nisan Perşembe
16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir
Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.
37. hafta
23 Nisan Cuma
19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Kayserispor
24 nisan Cumartesi
13.30 Konyaspor - Hatayspor
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19.00 Denizlispor - Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Galatasaray
25 Nisan Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.00 Başakşehir - Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
Göztepe haftayı bay geçmektedir.
38. hafta
27 Nisan Salı
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
28 Nisan Çarşamba
16.00 Kayserispor - Denizlispor
16.00 Göztepe - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Konyaspor
29 Nisan Perşembe
16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir
16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.
39. hafta
1 Mayıs Cumartesi
16.00 Antalyaspor - Göztepe
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
2 Mayıs Pazar
16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
3 Mayıs Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Gaziantep - Sivasspor
19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor
Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.
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