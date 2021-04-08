Spor Toto Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftanın maç programı, TFF'nin resmi sitesinde açıklandı. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? İşte gelecek 5 haftanın takvimi... | Son dakika spor haberleri

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Öte yandan 36. haftada oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor derbisi ise, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle:

2020-2021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı.



35. hafta



16 Nisan Cuma



16.00 Konyaspor - Kayserispor



16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor



19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor



19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü





17 Nisan Cumartesi



13.30 Denizlispor - BB Erzurumspor



16.00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor



16.00 Trabzonspor - Hatayspor



19.00 Göztepe - Galatasaray



18 Nisan Pazar 16.00 - Gaziantep - Kasımpaşa



19.00 Başakşehir - Fenerbahçe



Fatih Karagümrük haftayı bay geçmektedir.





36. hafta



20 Nisan Salı



16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği



16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor



16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe



19.00 Hatayspor - Antalyaspor



19.00 Sivasspor - Beşiktaş





21 Nisan Çarşamba



16.00 MKE Ankaragücü - Denizlispor



16.00 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor



19.00 Galatasaray - Trabzonspor





22 Nisan Perşembe



16.00 Alanyaspor - Gaziantep FK



19.00 Kasımpaşa - Başakşehir



Fenerbahçe haftayı bay geçmektedir.





37. hafta



23 Nisan Cuma



19.00 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor



19.00 Beşiktaş - Kayserispor





24 nisan Cumartesi



13.30 Konyaspor - Hatayspor



16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük



19.00 Denizlispor - Sivasspor



19.00 Antalyaspor - Galatasaray





25 Nisan Pazar



13.30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü



16.00 Başakşehir - Alanyaspor



16.00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor



19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa



Göztepe haftayı bay geçmektedir.





38. hafta



27 Nisan Salı



16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor



19.00 Hatayspor - Gençlerbirliği



19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş





28 Nisan Çarşamba



16.00 Kayserispor - Denizlispor



16.00 Göztepe - Trabzonspor



19.00 Galatasaray - Konyaspor





29 Nisan Perşembe



16.00 BB Erzurumspor - Başakşehir



16.00 Sivasspor - Yeni Malatyaspor



19.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK



19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe



Kasımpaşa haftayı bay geçmektedir.





39. hafta



1 Mayıs Cumartesi



16.00 Antalyaspor - Göztepe



19.00 Beşiktaş - Hatayspor





2 Mayıs Pazar



16.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor



16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük



19.00 Gençlerbirliği - Galatasaray





3 Mayıs Pazartesi



16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor



16.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor



16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü



19.00 Gaziantep - Sivasspor



19.00 Fenerbahçe - BB Erzurumspor



Trabzonspor haftayı bay geçmektedir.

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