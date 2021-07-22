Son dakika spor haberleri: Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı!

Son dakika spor haberleri: Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj elde etti. Yiğidolar bu sonuçla birlikte ülke puanı adına da önemli bir galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantajı kaptı. Yaiğidolar'ın bu galibiyeti, UEFA ülke sıralaması açısından da Türkiye'ye derin bir nefes aldırdı.

Karşılaşma öncesi 21.200 puanla 17. sırada yer alan Türkiye, Sivasspor'un bu galibiyetiyle 18. sıraya düşmekten kurtuldu.

Öte yandan UEFA sıralamasında hemen arkamızda bulunan Çekya'nın temsilcileri Viktoria Plzen ve Slovacko ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde geceyi 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Viktoria Plzen, Dinamo Brest'i 2-1 mağlup ederken, Slovacko ise Lokomotiv Plovdiv'e 1-0 yenildi.





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