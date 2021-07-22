Son dakika spor haberleri: Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı!
Son dakika spor haberleri: Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj elde etti. Yiğidolar bu sonuçla birlikte ülke puanı adına da önemli bir galibiyet aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 1-0 mağlup edip rövanş öncesi avantajı kaptı. Yaiğidolar'ın bu galibiyeti, UEFA ülke sıralaması açısından da Türkiye'ye derin bir nefes aldırdı.
Karşılaşma öncesi 21.200 puanla 17. sırada yer alan Türkiye, Sivasspor'un bu galibiyetiyle 18. sıraya düşmekten kurtuldu.
Öte yandan UEFA sıralamasında hemen arkamızda bulunan Çekya'nın temsilcileri Viktoria Plzen ve Slovacko ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde geceyi 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. Viktoria Plzen, Dinamo Brest'i 2-1 mağlup ederken, Slovacko ise Lokomotiv Plovdiv'e 1-0 yenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...