24 Temmuz 2021, Cumartesi

SİVASSPOR

Son dakika spor haberi: Sivasspor'da 6 ayrılık birden!

Süper Lig ekibinde 6 ayrılık birden!
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Sivasspor'da 6 ayrılık yaşandı. Yiğidolar resmi hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmeleri sona eren Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 isimle yolların ayrıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlılar resmi sitesinden, Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı! Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı!
Yiğido avantajı kaptı! Yiğido avantajı kaptı!
Sivasspor Kişinev'e ulaştı! Sivasspor Kişinev'e ulaştı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör