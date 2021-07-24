Son dakika spor haberi: Sivasspor'da 6 ayrılık birden!

Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 isimle yolların ayrıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlılar resmi sitesinden, Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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