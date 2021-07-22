22 Temmuz 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Petrocub 0 - 1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yiğido avantajı kaptı!
KONFERANS LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya geldi. Sivasspor, 16. dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı ekip 16. dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak, 29 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak olan rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

PENALTI KAÇTI

Temsilcimiz, 90+5'te Mustapha Yatabare ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

5 OYUNCU İLK KEZ

Öte yandan Sivasspor'da 5 oyuncu ilk kez bir resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Dimitrios Goutas, Sefa Yılmaz ve Pedro Henrique karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Leke James 80'inci dakikada, Koray Altınay ise 90+1'inci dakikada oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Marius Iosipoi, rakip ceza sahasının hemen dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Meira meşin yuvarlağı kurtardı.

74. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Sandu'nun şutu savunmadan geri döndü.

90+3. dakikada hızla ceza sahasına giren Ahmet, Ndzomo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Yatabare'nin şutunda kaleci Meira köşe giden topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONFERANS LİGİ HABERLERİ
Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı! Sivasspor'dan ülke puanına büyük katkı!
Sivasspor Petrocub maçının hazırlıklarını tamamladı Sivasspor Petrocub maçının hazırlıklarını tamamladı
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör