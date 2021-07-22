Petrocub 0 - 1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya geldi. Sivasspor, 16. dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımıyla karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlı ekip 16. dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı golle maçı 1-0 kazanarak, 29 Temmuz'da Türkiye'de oynanacak olan rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
PENALTI KAÇTI
Temsilcimiz, 90+5'te Mustapha Yatabare ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
5 OYUNCU İLK KEZ
Öte yandan Sivasspor'da 5 oyuncu ilk kez bir resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Dimitrios Goutas, Sefa Yılmaz ve Pedro Henrique karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Leke James 80'inci dakikada, Koray Altınay ise 90+1'inci dakikada oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
33. dakikada Marius Iosipoi, rakip ceza sahasının hemen dışından vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Meira meşin yuvarlağı kurtardı.
74. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Sandu'nun şutu savunmadan geri döndü.
90+3. dakikada hızla ceza sahasına giren Ahmet, Ndzomo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Yatabare'nin şutunda kaleci Meira köşe giden topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.
Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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