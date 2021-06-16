Son dakika spor haberleri: Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Son dakika Sivasspor haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı rakibi belli oldu. Yiğido, Makedonya'dan Sileks ve Moldova'dan Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenleyeceği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2. ön eleme turunda karşılaşacak.
Avrupa futbolunun yeni organizasyonunda yer alacak Türk temsilcisi Sivasspor'un muhtemel rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belli oldu.
Kuraya seri başı olarak katılan Sivasspor, Kuzey Makedonya'nın Sileks ile Moldova'nın Petrocub Hincesti takımları arasında oynanacak eleme turunu geçen tarafla, 2. ön eleme turunda maça çıkacak.
Türk temsilcisi, ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.
Turnuvanın 2. ön eleme turunda 108 takım mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi eleme maçlarını kaybeden ekipler de bu turnuvaya katılarak Avrupa arenasında daha fazla maça çıkma fırsatına sahip olacak.
Organizasyonda takımlar, 3 eleme ve play-off turunun ardından grup maçlarına katılacak. Turnuvanın finali ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.
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