07 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Sivasspor’da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor

Sivasspor’da ayrılık!
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

'da sözleşmesi sona eren ile yollar ayrılıyor. 2020-2021 sezonunda Sivasspor’a transfer olan , beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla mukavelesi biten Çadlı oyuncunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

'da sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

2020-2021 sezonunda 'a transfer olan Casimir Ninga, beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla mukavelesi biten Çadlı oyuncunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da , ve olmak üzere 22 maça çıktı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Ninga, 9 defa da ilk 11'de görev aldı. Ninga ayrıca 748 dakika sahada kaldı.

Konu ile ilgili kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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