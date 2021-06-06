Son dakika spor haberi: Sivasspor’da Casimir Ninga takımdan ayrılıyor
Sivasspor'da sözleşmesi sona eren Casmir Ninga ile yollar ayrılıyor. 2020-2021 sezonunda Sivasspor’a transfer olan Casimir Ninga, beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla mukavelesi biten Çadlı oyuncunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.
DG Sivasspor'da sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Casimir Ninga ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
2020-2021 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Casimir Ninga, beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla mukavelesi biten Çadlı oyuncunun takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maça çıktı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Ninga, 9 defa da ilk 11'de görev aldı. Ninga ayrıca 748 dakika sahada kaldı.
Konu ile ilgili kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig