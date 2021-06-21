21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Sivasspor Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı!

Sivasspor Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı!
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren , flaş bir ismi kadrosuna kattı. , geçen sezon forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, G.Birliği ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı.

, , , , gibi takımlarda görev yapan Sefa, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.

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