18 Mayıs 2021, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini uzattı!

Sivasspor deneyimli ismin sözleşmesini uzattı
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2021

Spor Toto 'de sezonu 5. olarak tamamlayan , defans oyuncusu 'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı-beyazlı ekibimizin formasını 2 yıldır başarıyla terleten futbolcumuz 'nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Caner'i tebrik eder, forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

, ve 'nda 72 kez kırmızı-beyazlı formayı giyen Caner, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.

iç transferde daha önce , ve ile sözleşme imzalamıştı.

Sivasspor Yatabare ile sözleşme uzattı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor Yatabare ile sözleşme uzattı! Sivasspor Yatabare ile sözleşme uzattı!
Antalyaspor'dan Sivasspor'a Beşiktaş tepkisi! Antalyaspor'dan Sivasspor'a Beşiktaş tepkisi!
Sivasspor’un gözü kulağı kupa finalinde Sivasspor’un gözü kulağı kupa finalinde
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör