Sivasspor Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, tecrübeli forveti Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, "Yatabare'yi kutluyor, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Mustapha Yatabare, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez kırmızı-beyazlı formayı giyip, 26 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.
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