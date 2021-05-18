18 Mayıs 2021, Salı

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Sivasspor Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Sivasspor Yatabare ile sözleşme uzattı!
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden , tecrübeli forveti Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

ekiplerinden , golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, "Yatabare'yi kutluyor, forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mustapha Yatabare, Süper Lig, ve maçlarında toplam 73 kez kırmızı-beyazlı formayı giyip, 26 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, iç transferde daha önce ve ile sözleşme yenilemişti.

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