22 Mayıs 2021, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor Max Gradel'in sözleşmesini uzattı!

Sivasspor'da iç transfer! Sözleşmesi uzatıldı
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

Spor Toto 'de sezonu 5. sırada tamamlayan , 'in 2023-2024 yılına kadar mukavelesinin uzatıldığını açıkladı.

Sezon başında 'un Fransa'nın takımından transfer ettiği ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu 'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucu 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Başarılı bir sezonu geride bırakan 33 yaşındaki Max Gradel, , ve maçlarında bu sezon toplam 48 kez forma giyerken, bu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşadı ve 14 kez de asist yaptı.


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