22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Sivasspor Max Gradel'in sözleşmesini uzattı!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Max Gradel'in 2023-2024 yılına kadar mukavelesinin uzatıldığını açıkladı.
Sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Fransa'nın Toulouse takımından transfer ettiği ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Max Gradel'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucu 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Başarılı bir sezonu geride bırakan 33 yaşındaki Max Gradel, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bu sezon toplam 48 kez forma giyerken, bu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşadı ve 14 kez de asist yaptı.
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