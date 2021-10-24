Sivasspor 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf çıkmadı ve maç 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Sivasspor'un golünü Max Gradel attı. Adana Demirspor'un sayısı ise penaltıdan Mario Balotelli'den geldi. Maçta kırmızı beyazlılarda, Pedro Henrique kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor'da ise David Akintola karşılaşmanın son bölümünde kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro Henrique ve Yatabare ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Matías Vargas, Bjarnason, Yunus ve Balotelli 11'iyle sahada yer aldı.

Sivasspor müsabakaya hızlı başladı ve 7. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda kırmızı beyazlılarda, 67. dakikada Pedro Henrique kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adana Demirspor'da da 84. dakikada David Akintola direkt kırmızı kart görerek mavi şimşekleri 10 kişi bıraktı.

Zorlu mücadelede Adana Demirspor, maçın son anlarında penaltı kazandı. Mavi şimşeklerde 90+7'de topun başına geçen Balotelli skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakada başka gol olmadı ve Sivasspor ile Adana Demirspor maçı 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Sivasspor ligde 11 puana yükselerek 14. sıraya çıktı. Adana Demirspor ise 13 puanla 10. sırada yer aldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ