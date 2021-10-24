Sivasspor 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf çıkmadı ve maç 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Sivasspor'un golünü Max Gradel attı. Adana Demirspor'un sayısı ise penaltıdan Mario Balotelli'den geldi. Maçta kırmızı beyazlılarda, Pedro Henrique kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor'da ise David Akintola karşılaşmanın son bölümünde kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro Henrique ve Yatabare ilk 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Matías Vargas, Bjarnason, Yunus ve Balotelli 11'iyle sahada yer aldı.
Sivasspor müsabakaya hızlı başladı ve 7. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda kırmızı beyazlılarda, 67. dakikada Pedro Henrique kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Adana Demirspor'da da 84. dakikada David Akintola direkt kırmızı kart görerek mavi şimşekleri 10 kişi bıraktı.
Zorlu mücadelede Adana Demirspor, maçın son anlarında penaltı kazandı. Mavi şimşeklerde 90+7'de topun başına geçen Balotelli skoru 1-1'e getirdi.
Müsabakada başka gol olmadı ve Sivasspor ile Adana Demirspor maçı 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Sivasspor ligde 11 puana yükselerek 14. sıraya çıktı. Adana Demirspor ise 13 puanla 10. sırada yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...