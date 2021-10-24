24 Ekim 2021, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor 1-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demir 1 puanı son anda kaptı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf çıkmadı ve maç 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Sivasspor'un golünü Max Gradel attı. Adana Demirspor'un sayısı ise penaltıdan Mario Balotelli'den geldi. Maçta kırmızı beyazlılarda, Pedro Henrique kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor'da ise David Akintola karşılaşmanın son bölümünde kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro Henrique ve Yatabare ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Matías Vargas, Bjarnason, Yunus ve Balotelli 11'iyle sahada yer aldı.

Sivasspor müsabakaya hızlı başladı ve 7. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda kırmızı beyazlılarda, 67. dakikada Pedro Henrique kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adana Demirspor'da da 84. dakikada David Akintola direkt kırmızı kart görerek mavi şimşekleri 10 kişi bıraktı.

Zorlu mücadelede Adana Demirspor, maçın son anlarında penaltı kazandı. Mavi şimşeklerde 90+7'de topun başına geçen Balotelli skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakada başka gol olmadı ve Sivasspor ile Adana Demirspor maçı 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Sivasspor ligde 11 puana yükselerek 14. sıraya çıktı. Adana Demirspor ise 13 puanla 10. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Başakşehir çıkışını sürdürdü! Başakşehir çıkışını sürdürdü!
Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
Karagümrük ile Hatayspor yenişemedi! Karagümrük ile Hatayspor yenişemedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör