12 Mayıs 2021, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivassporlu Ali Şaşal maça damga vurdu!

Ali Şaşal maça damga vurdu!
SİVASSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında deplasmanda ile karşılaşan ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan 'da kaleci Ali Şaşal, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

'un file bekçisi , maçında göz doldurdu. 'in 41. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ali Şaşal çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla başarısını gösterirken, özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu.
Maçta 7 kurtarış yapan Vural, bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 müsabakada görev aldı. Vural, bu sezon ligde 19 gol yerken, 5 müsabakada da kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe fırsatı tepti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı Tehlikeli pozisyon! Top direkten dışarı çıktı
Fenerbahçe fırsatı tepti! Fenerbahçe fırsatı tepti!
Kadıköy'de Özgür Filistin mesajı! Kadıköy'de "Özgür Filistin" mesajı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör