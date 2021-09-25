25 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Sivasspor 4-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor evinde rahat kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi Kayode, Goutas, Felix ve Gradel'in golleriyle 4-0 kazandı.

Süper Lig'in de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ligin 2 başarılı takımının karşı karşıya geldiği maçta Sivasspor sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Kayode, 50. dakikada Goutas, 56. dakikada Jorge Felix, 71. dakikada Gradel'den geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 9'a yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 11 puanda kaldı.

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