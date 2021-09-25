Süper Lig'in de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ligin 2 başarılı takımının karşı karşıya geldiği maçta Sivasspor sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Kayode, 50. dakikada Goutas, 56. dakikada Jorge Felix, 71. dakikada Gradel'den geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 9'a yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 11 puanda kaldı.

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