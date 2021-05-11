11 Mayıs 2021, Salı
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Fenerbahçe 1 - 2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir fırsatı geri tepmiş oldu. Sivas ekibine galibiyeti getiren goller Kayode ve Hakan Arslan'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golü ise Papiss Cisse'den geldi. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçından detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırladı. Ligde şampiyonluk umutlarını son haftalara kadar taşıyan sarı lacivertliler, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve çok önemli bir fırsatı geri tepmiş oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 45+1'de Kayode ve 48'de Hakan Arslan'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+3'te Cisse'den geldi.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 62'ye yükseltirken, Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı.
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