Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırladı. Ligde şampiyonluk umutlarını son haftalara kadar taşıyan sarı lacivertliler, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve çok önemli bir fırsatı geri tepmiş oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 45+1'de Kayode ve 48'de Hakan Arslan'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+3'te Cisse'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 62'ye yükseltirken, Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı.

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