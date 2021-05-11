11 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Fenerbahçe 1 - 2 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe fırsatı tepti!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, 'de 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir fırsatı geri tepmiş oldu. ekibine galibiyeti getiren goller ve 'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golü ise 'den geldi. İşte Fenerbahçe - Sivasspor maçından detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 41. haftasında , evinde 'u ağırladı. Ligde şampiyonluk umutlarını son haftalara kadar taşıyan sarı lacivertliler, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve çok önemli bir fırsatı geri tepmiş oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 45+1'de ve 48'de 'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+3'te 'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 62'ye yükseltirken, Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı.

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